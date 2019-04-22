Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять ЗеленскогоRT на русском 08:13

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
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Подробнее о событии

Разрушитель системы или ее заложник. Чего ждать от нового президента Украины

ТАСС09:44

Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина

РБК08:28

Поздравлять рано, легитимность под вопросом. Кремль — о втором туре выборов на Украине

Дождь08:00

В Кремле сочли преждевременным направлять поздравления Зеленскому

Интерфакс08:10

В Кремле заявили об уважении выбора украинского народа

Московский Комсомолец08:23

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

РИА Новости08:03

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

RT на русском08:13
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Здоровье

Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года

Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции

Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.
Обновлено в 11:10
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Наука

Российские ученые выяснили, как вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 11:16
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

Обновлено в 09:36
Происшествия

Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:38
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 10:08
Авто

Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:30
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду

Обновлено в 10:35
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Хоккей

Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона

Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Хоккей

Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто

Hyundai и Kia готовят инновационную опцию

Обновлено в 02:07
Футбол

Слуцкий: «Витесс» может остановить «Аякс»

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии встречи с "Аяксом" в 32-м туре чемпионата Голландии.
Обновлено в 11:08
Футбол

Гол Вагнера Лава принес «Коринтиансу» третье чемпионство штата подряд

Обновлено в 02:14
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Монако», Головин забил гол престижа

В матче 33-го тура французской Лиги 1 столичный «Пари Сен Жермен» одержал домашнюю победу над «Монако» со счетом 3:1. В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»

В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Авто

«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»

Обновлено в 10:30
Общество

Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Любовница Станислава Говорухина предлагает эксгумировать тело режиссера для установления отцовства

Обновлено в 09:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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