Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять ЗеленскогоRT на русском 08:13

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле сочли преждевременным направлять поздравления Зеленскому

Интерфакс08:10

Разрушитель системы или ее заложник. Чего ждать от нового президента Украины

ТАСС09:44

Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина

РБК08:28

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

RT на русском08:13

От «Украина, ты одурела» до «безусловной поддержки»: как мир реагирует на победу Зеленского

Дождь13:23

В Кремле заявили об уважении выбора украинского народа

Московский Комсомолец08:23

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

РИА Новости08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Обновлено в 02:43
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Политика

В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Религия

У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Группа российских инспекторов совершит контрольный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США.
Обновлено в 01:24
Политика

В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Коломойский объявил о скором возвращении на Украину

Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.
Обновлено в 13:37
Авто

Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука

Физическая активность препятствует старению мозга

Обновлено 20 апреля в 02:32
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Политика

Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Здоровье

В Горном Алтае втрое выросла заболеваемость гонореей

В Республике Алтай в три раза выросла заболеваемость гонореей.
Обновлено в 09:44
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Транспорт

Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Обновлено в 00:04
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Авто

Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея

Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное