Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять ЗеленскогоRT на русском 08:13
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Группа российских инспекторов совершит контрольный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США.
Обновлено в 01:24
Политика
В Совфеде оценили планы Порошенко вернуться в администрацию президента
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении вернуться в администрацию президента Украины.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Коломойский объявил о скором возвращении на Украину
Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.
Обновлено в 13:37
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука
Физическая активность препятствует старению мозга
Обновлено 20 апреля в 02:32
Кино
Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика
Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Здоровье
В Горном Алтае втрое выросла заболеваемость гонореей
В Республике Алтай в три раза выросла заболеваемость гонореей.
Обновлено в 09:44
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Транспорт
Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Обновлено в 00:04
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Авто
Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея
Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36