Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полицииВести.Ru 05:28
Ранее "Левада-Центр" опубликовал опрос, согласно которому каждый десятый россиянин сталкивался с полицейским насилием. Кроме того, социологи выяснили, что около 30% респондентов считают пытки вполне допустимыми, если они помогут раскрыть особо тяжкое преступление или спасти чью-то жизнь.
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Вот смотрите, сейчас на конференс-колле человек 30 есть? Есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка, назовите себя... Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать то, что было, какая работа была проведена.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:06
с чего всё началось
Россияне осуждают их, но не готовы требовать от силовиков полностью отказаться от насилия С пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный, выяснили в аналитическом центре «Левада».Коммерсантъвчера в 18:06
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