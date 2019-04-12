Политика

В Кремле считают арест Ассанжа нарушением свободы СМИНевские Новости 05:33

Представитель президента назвал WikiLeaks независимым источником информации, подвергшимся преследованию. «С нашей точки зрения, это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ», – резюмировал пресс-секретарь.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07

Подробнее о событии

Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию

Комсомольская правда06:03

Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией

Коммерсантъ05:57

В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова

РБК05:10

Песков высказался о независимости WikiLeaks

Газета.Ru05:20

Песков: Москва рассчитывает на соблюдение законных прав Ассанжа

ТАСС05:20

Песков назвал конспирологической версию о связи Ассанжа с Россией

Интерфакс05:23

В Кремле назвали портал WikiLeaks независимым источником информации

RT на русском05:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира с наиболее высокими темпами роста цен на жилье в 2018 году.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт

Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

Будучи замужем за Филиппом Киркоровым, Алла Борисовна открыто говорила, что ему категорически нельзя пить.
Обновлено в 10:00
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Обновлено в 10:25
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко шесть раз отказывала на предложения выйти замуж

В памяти Тодоренко остались как минимум шесть таких случаев, и в каждом из них она отвечала отказом.
Обновлено в 10:38
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

Обновлено в 09:40
Происшествия

Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Обновлено в 08:08
Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму ноги

Обновлено в 11:22
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом в СИЗО

Обновлено в 05:53
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
Обновлено в 09:23
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика

Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Казани подростки толпой избили сверстника

Обновлено в 07:10
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное