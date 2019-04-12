Политика
В Кремле считают арест Ассанжа нарушением свободы СМИНевские Новости 05:33
Представитель президента назвал WikiLeaks независимым источником информации, подвергшимся преследованию. «С нашей точки зрения, это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ», – резюмировал пресс-секретарь.
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Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07
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Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
Комсомольская правда06:03
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Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Армия и оружие
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Футбол
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Обновлено в 11:22
Футбол
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Обновлено в 11:27
Происшествия
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Обновлено в 03:57
Политика
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Общество
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Экономика
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