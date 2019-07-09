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Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 14:32
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