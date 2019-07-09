Политика

В Кремле считают абсурдом отказ Лондона в аккредитации Sputnik и RTREGNUM 07:09

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы. Организаторы форума обосновали свой отказ тем, что закончились свободные места.
Читать в источнике
Обсудить
Дмитрий Песков
Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 14:32

Подробнее о событии

Посольство России обвинило британские власти в грубом вмешательстве в деятельность СМИ

ТАСС14:06

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации RT и Sputnik

RT на русском14:32

МИД требует от Лондона назвать основания для отказа в допуске RT и Sputnik

РИА Новости10:54

RT и Sputnik не пустили на британскую конференцию о свободе СМИ из-за «распространения дезинформации»

Дождь08:20

В Кремле назвали абсурдом недопуск RT и Sputnik на конференцию в Лондоне

РБК08:02

Захарова прокомментировала недопуск RT и Sputnik на конференцию в Лондоне

Московский Комсомолец11:08

Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Вести.Ru05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 10:26
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество

В России упростили процедуру подтверждения инвалидности

Ранее в мае сообщалось, что правительство своим постановлением упростило процедуру и сократило сроки освидетельствования граждан для получения инвалидности.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

Обновлено в 15:23
Происшествия

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Наука

Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук

Обновлено 07 июля в 16:58
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика

Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла

Тереза Мэй поддержала действия Дэррока.
Обновлено в 15:32
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Наука

Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу

Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Авто

Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход

Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено в 14:45
Авто

Dodge Charger SRT Hellcat сразился на прямой с Tesla Model 3

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Кремль обнародовал программу Путина в Екатеринбурге

Обновлено в 02:35
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.
Обновлено в 15:34
Здоровье

Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Обновлено в 04:48
Экономика

Аналитики: США грозит скорый дефолт

В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Игры

Pokemon GO заработала $2,65 млрд за три года

По данным аналитического агентства Sensor Tower, она принесла своим создателям около $2,65 млрд за последние три года.
Обновлено в 06:10
Политика

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Футбол

Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта

Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Хоккей

Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты

Обновлено в 12:55
Общество

Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Первый летний месяц в России стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное