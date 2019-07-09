Это может быть, скажем так, квазиконференция. Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может. И это самое яркое, наверное, проявление абсурдности происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы. Организаторы форума обосновали свой отказ тем, что закончились свободные места.

В Кремле считают абсурдом отказ Лондона в аккредитации Sputnik и RT

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