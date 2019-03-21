Политика
В Кремле рассказали, зачем Назарбаев звонил перед отставкой ПутинуЮжный Федеральный 10:43
О телефонном разговоре президента России Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым официально не сообщалось, так как разговор носил "особый характер". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Кино
С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами
Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Лариса Долина разрыдалась у гроба Началовой
Российская певица Лариса Долина не смогла сдержать слез во время выноса гроба с телом Юлии Началовой и разрыдалась.
Обновлено в 08:54
Здоровье
В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию
Обновлено в 07:18
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Ямальский омбудсмен раскритиковал состояние тубдиспансера в Харпе
Ямальский парламент принял поправки в окружной бюджет. Напомним, по прогнозным оценкам доход увеличится на 20 с половиной миллиардов рублей.
Обновлено в 07:20
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Игры
Ubisoft продолжит сотрудничать с Epic Games и раздаст бесплатные игры
Судя по всему, партнёрство Ubisoft и Epic Games оказалось удачным — компании продолжат сотрудничать.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино
Данила Козловский снимет фильм о катастрофе в Чернобыле
Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский рассказали о проекте фильма про катастрофу в Чернобыле, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт
Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ
Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Культура
Медведев вручил премии правительства в области культуры
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысков
По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40