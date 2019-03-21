Политика

В Кремле рассказали, зачем Назарбаев звонил перед отставкой ПутинуЮжный Федеральный 10:43

О телефонном разговоре президента России Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым официально не сообщалось, так как разговор носил "особый характер". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметил Песков

РИА Новости07:11

В Кремле заявили, что Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника

Интерфакс07:09

Песков: Назарбаев не советовался с Путиным о кандидатуре преемника

ТАСС07:25

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Назарбаев заранее проинформировал Путина о решении уйти в отставку

РБК07:39

Назарбаев предупредил Путина об отставке за несколько часов

Ведомости07:33

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Lenta.ru07:13
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Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

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С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами

Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
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На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

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Финансы

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Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
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Российская певица Лариса Долина не смогла сдержать слез во время выноса гроба с телом Юлии Началовой и разрыдалась.
Обновлено в 08:54
Здоровье

В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию

Обновлено в 07:18
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Ямальский омбудсмен раскритиковал состояние тубдиспансера в Харпе

Ямальский парламент принял поправки в окружной бюджет. Напомним, по прогнозным оценкам доход увеличится на 20 с половиной миллиардов рублей.
Обновлено в 07:20
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Игры

Ubisoft продолжит сотрудничать с Epic Games и раздаст бесплатные игры

Судя по всему, партнёрство Ubisoft и Epic Games оказалось удачным — компании продолжат сотрудничать.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика

Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора

«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино

Данила Козловский снимет фильм о катастрофе в Чернобыле

Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский рассказали о проекте фильма про катастрофу в Чернобыле, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Политика

Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт

Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ

Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Культура

Медведев вручил премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
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Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
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Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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