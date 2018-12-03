Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.

с чего всё началось

Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Соединенные Штаты в данный момент не уведомляли Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Пескова передает РИА "Новости".

В Кремле рассказали об уведомлении США о выходе из ДРСМД

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