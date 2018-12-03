Политика

В Кремле рассказали об уведомлении США о выходе из ДРСМД
Газета.Ru
12:15

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Соединенные Штаты в данный момент не уведомляли Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Пескова передает РИА "Новости".
Газета.Ru12:15
Дмитрий Песков
Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 12:33
с чего всё началось

Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.
ТАСС11:59

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Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа

РБК13:09

Названа цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

Lenta.ru12:33

В Кремле рассказали об уведомлении США о выходе из ДРСМД

Газета.Ru12:15

Путин на несостоявшейся встрече с Трампом собирался затронуть тему договора о ликвидации РСМД

Эхо Москвы12:00

Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

ТАСС11:59

Песков назвал главную цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Аргентине

Life.ru11:50

Песков: Целью несостоявшихся переговоров Путина и Трампа было начать диалог по ДРСМД

РЕН ТВ11:44
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Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.
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В Книге рекордов Гиннесса Севастополь называли частью России

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
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Песков счастлив работать на посту пресс-секретаря Путина

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