В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Экономика Пять причин, по которым банк может заблокировать ваши счета Клиенты, получающие на свой счет различные переводы, которые никак не обосновываются, могут столкнуться с большим давлением со стороны банков, рассказывает Шибанов.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".

Происшествия Полное видео избиения жены Джигарханяна опубликовало НТВ Полное видео избиения жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской опубликовало НТВ.

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Политика Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.

Футбол Погба: сейчас подходящее время для нового вызова Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.

Шоу-бизнес Меган Маркл вернется к королевским традициям Издание отмечает, что несмотря на предыдущие нарушения парой множества королевских традиций, церемония должна пройти по устоявшимся обычаям.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57 Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Авто Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.

Общество В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

Спорт Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек 15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.

Общество Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.