Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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Песков сообщил о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского

Говорит Москва07:21

В Кремле выразили оптимизм насчет нового руководства Украины

Известия07:09

Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому

РБК07:05

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

Lenta.ru07:01

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу дальнейшей политики Киева

РЕН ТВ06:34

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Вести.Ru06:26
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Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Экономика

Пять причин, по которым банк может заблокировать ваши счета

Клиенты, получающие на свой счет различные переводы, которые никак не обосновываются, могут столкнуться с большим давлением со стороны банков, рассказывает Шибанов.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Полное видео избиения жены Джигарханяна опубликовало НТВ

Полное видео избиения жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской опубликовало НТВ.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Политика

Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих

Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика

Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы

Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине

Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернется к королевским традициям

Издание отмечает, что несмотря на предыдущие нарушения парой множества королевских традиций, церемония должна пройти по устоявшимся обычаям.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу

В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество

Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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