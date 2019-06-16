Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Экономика
Пять причин, по которым банк может заблокировать ваши счета
Клиенты, получающие на свой счет различные переводы, которые никак не обосновываются, могут столкнуться с большим давлением со стороны банков, рассказывает Шибанов.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Полное видео избиения жены Джигарханяна опубликовало НТВ
Полное видео избиения жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской опубликовало НТВ.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернется к королевским традициям
Издание отмечает, что несмотря на предыдущие нарушения парой множества королевских традиций, церемония должна пройти по устоявшимся обычаям.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу
В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07