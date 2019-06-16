Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:49
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля
Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Здоровье
Опасности вегетососудистой дистонии объяснил нейрохирург
Лечение ВСД состоит в медикаментозном лечении, а так же смены образа жизни и поведения в питании, говорит нейрохирург.
Обновлено в 03:43
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал новую подборку фотографий образцов защитного стекла для флагманских планшетофонов Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro, найденную у китайских источников.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка
Обновлено в 09:49
Происшествия
Боец ВСУ умер после игры в «войнушку» с приятелем в курилке воинской части
Во Львовской области скончался военнослужащий механизированной бригады ВСУ, который вместе с приятелем решил поиграть в "войнушку" после получения оружия.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01