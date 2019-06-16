В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

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