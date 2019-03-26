Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу УкраиныLenta.ru 07:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 06:03
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Игры
В Mortal Kombat добавят Терминатора
Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено в 08:03
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу № 43, в состав которого входят районы: Хамовники, Арбат и Пресня.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку
Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.
Обновлено в 07:35
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Футбол
Дзола покинет «Челси» этим летом
Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области
Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу
Обновлено в 03:55
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Авто
Самые популярные уловки автомехаников на СТО
Переплачивать абсолютно никто не хочет, после того как вы прочитали эту статью, наверняка вам будет проще избежать обмана.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Лидер молдавской Демпартии Плахотнюк бежал из страны
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк спешно покинул страну.
Обновлено вчера в 00:43
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44