Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в МосквеМонаВиста 07:59
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Политика
Китай запретил кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга
Власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей в порт Гонконга, 13 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Обновлено в 22:32
Происшествия
Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным
Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.
Обновлено в 07:49
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек
В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта
Проблемы в работе аэропорта возникли из-за массовых протестов, уточняет Reuters.
Обновлено в 08:12
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Общество
Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
В Сирии провели праздник для детей погибших военных
В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено в 22:08
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Футбол
Валерий Карпин оценил Шомуродова и Норманна в 50 млн евро
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что футболистов Эльдора Шомуродова и Матиаса Норманна он оценивает в 50 млн евро каждого.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова помогает особенной дочери учить английский язык
Вместе с мамой девочка учит английский язык.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Калужской области столкнулись три грузовика
ДТП с тремя грузовыми автомобилями произошло в полночь на 90-м километре автодороги М-3 "Украина" в Калужской области, сообщается во среду на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 20:44
Хоккей
Экс-защитник «Торпедо» Хольм подписал контракт с «Чикаго»
Обновлено в 15:57