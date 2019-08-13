Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в МосквеМонаВиста вчера в 07:59
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:58
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Россияне вышли в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. "Краснодар" обыграл португальцев со счетом 3:2.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Черногории оценили потери от антироссийских санкций
Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Теория без практики мертва
В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении «противника».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов
Обновлено вчера в 21:07
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Тренер «Порту» сообщил о надежде отыграться в матче с «Краснодаром»
Португальский футбольный клуб «Порту» надеялся взять реванш после неудачного первого тайма в матче с российским «Краснодаром» (счет был 3:0). Об этом на пресс-конференции заявил тренер «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает издание Record.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
Лето вернулось: в Москве солнечно и без осадков
В Москве 14 августа будет солнечно, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя.
Обновлено вчера в 20:22
Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ
Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено вчера в 13:26
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Изнасилованной уфимской дознавательнице стало плохо в суде
Обновлено вчера в 07:31