Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

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