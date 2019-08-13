Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в МосквеМонаВиста вчера в 07:59

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков: Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

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В Черногории оценили потери от антироссийских санкций

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Политика

Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
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Армия и оружие

Теория без практики мертва

В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении «противника».
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Тренер «Порту» сообщил о надежде отыграться в матче с «Краснодаром»

Португальский футбольный клуб «Порту» надеялся взять реванш после неудачного первого тайма в матче с российским «Краснодаром» (счет был 3:0). Об этом на пресс-конференции заявил тренер «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает издание Record.
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Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
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Экономика

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Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
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В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала

Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
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Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
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Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
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Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
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Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
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Изнасилованной уфимской дознавательнице стало плохо в суде

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