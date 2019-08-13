Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве

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