Политика
В Кремле рассказали о причинах проверки «Би-би-си» Роскомнадзором
В Кремле рассказали о причинах проверки «Би-би-си» РоскомнадзоромФедералПресс06:16
Роскомнадзор проверяет публикации телеканала «Би-би-си» в связи с тем, что такие же действия применяются к телеканалу RT в Великобритании. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, к британскому телеканалу в настоящее время накопилось много вопросов.
ФедералПресс06:16
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На протяжении длительного времени копилось много вопросов к ВВС News в плане тенденциозного освещения событий. Но никто не вправе упрекать компанию. Это может делать только то ведомство, которое уполномочено в рамках законодательства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 04:30
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Политика
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Политика
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Политика
Опрос показал отношение украинцев к идее о вступлении в ЕС и НАТО
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Очевидцы заметили у побережья Крыма российский ракетный фрегат ВМФ России, который движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters.
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В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины
БПЦ назвала состоявшееся объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви (УПЦ КП и УАПЦ) «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».
Обновлено в 03:11
Политика
Совфед одобрил закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК
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Армия и оружие
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура
С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд министерство обороны РФ.
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Политика
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