Политика

Путин встретится с Трампом 28 июня в ОсакеТАСС 26 июня в 09:18

Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
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Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
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