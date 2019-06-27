Политика
Путин встретится с Трампом 28 июня в ОсакеТАСС 26 июня в 09:18
Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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