В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и ТрампаРИА Новости 10:12

Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США. В последний раз они виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, где коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

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