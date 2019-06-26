Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и ТрампаРИА Новости 10:12
Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США. В последний раз они виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, где коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.
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Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Общество
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Общество
Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля
Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
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Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
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Политика
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Россия направила Украине и морскому трибуналу ноту о выполнении мер по освобождению моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе - МИД РФ.
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Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
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Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
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Происшествия
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Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
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Политика
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Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Футбол
Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»
Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
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Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
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Общество
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Список профессий с доплатой к пенсии утвердили в России
В России был утвержден перечень профессий, предполагающий доплату к пенсии в размере 25%, сообщает издание «Новые известия».
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Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
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Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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