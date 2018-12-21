Политика

В Кремле рассказали о правках в стенограмме пресс-конференции Путина
РИА Новости
13:50

В стенограмме большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на сайте Кремля поправлены только оговорки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости13:50
Дмитрий Песков
Исправлено то, что было чистой оговоркой.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 13:50
с чего всё началось
В стенограмме большой пресс-конференции президента Владимира Путина, опубликованной
 на сайте Кремле, приводятся некоторые цифры, которые он не называл, — в частности, другая сумма потерь Европы из-за санкций против России и размер запасов газа на Ямале.
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