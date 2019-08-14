Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТОРоссийская газета 06:58
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Фигурное катание
«Последний герой»: Туктамышева представила проморолик к новому сезону
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о конкуренции в женском одиночном катании, которая будет в сборной России в новом сезоне.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи
За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа
Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Политика
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой
Подмосковные следователи раскрыли убийство 53-летней женщины, совершенное в апреле 2009 года.
Обновлено в 10:12
Авто
Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации
На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
Обновлено в 02:24
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено в 06:35
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Политика
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20