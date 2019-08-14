Политика

В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТОРоссийская газета 06:58

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
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Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
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