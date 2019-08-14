Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно... В любом случае это внутреннее дело США.

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

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