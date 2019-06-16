Политика

В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online 08:39

Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Газета.Ru11:02

Песков: в Кремле есть «ожидания сдержанного оптимизма» по отношению к политике Зеленского

ТАСС08:13

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

Lenta.ru07:01

Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины

РИА Новости07:27

Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому

РБК07:05

Песков заявил о сдержанном оптимизме Кремля относительно политики Киева

Телеканал 360°07:33

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Вести.Ru06:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика

Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18
Авто

Совершенно новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатели V8?

Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище

Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшееся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Общество

Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки

Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Культура

Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом

Обновлено в 14:27
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.
Обновлено в 16:16
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Гаджеты

Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad

Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено в 18:45
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Общество

Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом

Обновлено в 13:04
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Общество

Почему в России даже работа не спасает от бедности

Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Музыка

Певец Feduk и театр АХЕ выступили на закрытии фестиваля «Арт-Овраг» в Выксе

Обновлено в 12:05
Музыка

Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

Обновлено в 18:31
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Здоровье

В Хабаровске эсэры требуют от СК проверки больниц №10 и №11

Протестующие собираются 19 июня выйти к зданию краевого СК с требованием провести проверку печально известных горбольниц №10 и №11.
Обновлено в 19:00
Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено в 09:28
Общество

Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России

ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное