Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении УкраиныГазета.Ru 11:02
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, надо понять, как украинский президент Владимир Зеленский будет относиться к России.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
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Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном
По словам Помпео, глава США Дональд Трампа сделал все возможное для того, чтобы избежать войны. "Мы не хотим войны", - добавил Помпео.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу
Дачники спровоцировали пробки на подъездах к Петербургу во второй половине дня.
Обновлено в 10:31
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Общество
Сын Бари Алибасова рассказывает о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Политика
США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«А России там даже не было». Реакция украинцев на победу сборной на молодежном чемпионате мира
Обновлено в 11:35
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
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Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
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Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
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Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
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Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 08:22
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
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Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04