Политика

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении УкраиныГазета.Ru 11:02

Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, надо понять, как украинский президент Владимир Зеленский будет относиться к России.
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В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Газета.Ru11:02

Песков: в Кремле есть «ожидания сдержанного оптимизма» по отношению к политике Зеленского

ТАСС08:13

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Вести.Ru06:26

Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины

РИА Новости07:27

Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому

РБК07:05

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

Lenta.ru07:01

Песков заявил о сдержанном оптимизме Кремля относительно политики Киева

Телеканал 360°07:33
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Спорт

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации

Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Общество

Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Футбол

Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Наука

В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита

Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
Обновлено 14 июня в 06:45
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:41
Политика

Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет

7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Наука

Ученые рассказали, как две минуты тренировок могут спасти от диабета

Обновлено в 08:59
Авто

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Спорт

Ласицкене показала в Польше лучший результат сезона в мире

Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Польского президента пристыдили за бестактные слова о России

Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 10:13
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено вчера в 12:05
Технологии

Трекеры для сна усугубляют бессонницу

Исследователи рассказали, что трекеры и приложения для сна, которые помогают отрегулироваться режим, ухудшают состояние человека.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Общество

Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота

Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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