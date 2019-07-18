Политика
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с ЗеленскимЕвразия Daily 06:50
В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется. Соответствующее заявление для журналистов сделал 18 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Нет, пока об этом речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 05:55
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Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
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Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
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В сентябре 2017 года появилась информация о том, что в деле "краснодарских стрелков" замешан сотрудник полиции — бывший участковый из Новороссийска Александр Муковоз.
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Армия и оружие
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил запрос и отправил на границу с Мексикой тысячу бойцов национальной гвардии и 1,1 тысячи военных.
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«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионов
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Обновлено в 01:06
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Обновлено в 06:56
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы
Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Политика
В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69»
Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:14
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Авто
Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq
Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.
Обновлено в 00:26
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23