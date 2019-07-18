Политика

В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с ЗеленскимЕвразия Daily 06:50

В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется. Соответствующее заявление для журналистов сделал 18 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Нет, пока об этом речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы.
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