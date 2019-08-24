Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиИзвестия 10:11
Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.
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с чего всё началось
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:07
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Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников
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Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
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В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
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Футбол
Тренер «Зенита»: в матче с «Уфой» сыграли ниже своих способностей
В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами.
Обновлено в 12:50
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Xiaomi скоро представит новый смартфон с поддержкой 5G
Еще известно, что аппарат получил 6,39-дюймовый экран, а в камере на задней панели расположится основной модуль разрешением 48 Мп.
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Обновлено в 09:15
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива».
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В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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Политика
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Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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