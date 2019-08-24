Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиИзвестия 10:11

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.
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В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:07

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Песков прокомментировал поручения Путина по развитию угольной отрасли

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Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

РБК07:21

Песков рассказал о недовольстве Путина

Вести.Ru06:45

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли

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Песков заявил, что Путин недоволен ситуацией в угледобывающей отрасли

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Песков прокомментировал поручения Путина по угольной промышленности

RT на русском06:33

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

РИА Новости06:07
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
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Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
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В Калужской области убили ветерана войны

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Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова

Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
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NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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«Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советскому партизану», — говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.
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США направили 12 млн баррелей нефти в Китай

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В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем

Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
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Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
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Футбол

Тренер «Зенита»: в матче с «Уфой» сыграли ниже своих способностей

В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами.
Обновлено в 12:50
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Xiaomi скоро представит новый смартфон с поддержкой 5G

Еще известно, что аппарат получил 6,39-дюймовый экран, а в камере на задней панели расположится основной модуль разрешением 48 Мп.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
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Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть

Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива».
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Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

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Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
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Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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К последним звезда прибегает по уважительной причине, дабы скорректировать недостатки внешности.
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Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
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