Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиИзвестия 10:11

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Песков прокомментировал поручения Путина по развитию угольной отрасли

ТАСС06:43

Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

РБК07:21

Песков рассказал о недовольстве Путина

Вести.Ru06:45

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли

Говорит Москва07:28

Песков заявил, что Путин недоволен ситуацией в угледобывающей отрасли

Московский Комсомолец06:34

Песков прокомментировал поручения Путина по угольной промышленности

RT на русском06:33

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

РИА Новости06:07
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Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Общество

Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Политика

В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»

«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
Обновлено в 04:14
Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Обновлено в 06:19
Политика

Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану

В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено вчера в 11:37
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет

В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Шоу-бизнес

Боня примет участие в шоу о сестрах Хачатурян

Обновлено вчера в 09:49
Политика

Политикана Зеленского поставили на место в День независимости

Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Спорт

Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Обновлено в 10:09
Культура

На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Политика

Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Транспорт

В России для электробайков и сегвеев разработают ПДД

Проект изменений в Правила дорожного движения подготовили в Министерстве транспорта РФ.
Обновлено в 02:30
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Единоборства

Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

Обновлено в 08:45
Хоккей

Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Политика

Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии

По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
Обновлено в 08:33
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Экономика

Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты

Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
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