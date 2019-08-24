Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

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