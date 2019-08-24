Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиИзвестия 10:11
Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.
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с чего всё началось
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:07
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На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
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Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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