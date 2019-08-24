Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отраслиИзвестия 10:11

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.
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с чего всё началось

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:07

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Московский Комсомолец06:34

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

РИА Новости06:07
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Кино

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На конвенте D23 собравшимся показали новый ролик девятого эпизода «Звездных войн», но в сети пока появился только постер.
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Политика

Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице

Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
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Футбол

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Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
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Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

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Обновлено в 14:22
Общество

Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть

Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
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Политика

Шойгу передал Молдавии знамена времен Великой Отечественной войны

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МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
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На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
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Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

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В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
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Вышел трейлер сериала во вселенной «Звездных войн» «Мандалорец»

На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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