Политика
Газета.RuВ Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут остаться без сервисов Google
Флагманские смартфоны Huawei – Mate 30 и Mate 30 Pro – выйдут в продажу без фирменных сервисов Google.
Профиль 07:49
Автоспорт
В Mercedes продлили контракт с Боттасом
Перед началом уик-энда в Спа в Mercedes подтвердили продление контракта с Валттери Боттасом на сезон 2020 года.
F1news.ru 06:20
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Политика
Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Авто
Компания Great Wall представила пикап P-Series
В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe 04:24
Экономика
«Газпром» запросил еще 540 млрд рублей на мегапроект
Внешэкономбанк готов выделить "Газпрому" еще 538,5 млрд рублей на строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса в Усть-Луге, передает РБК со ссылкой на источник.
Ruposters.ru 11:18
Интернет
YouTube Premium будет бесплатным
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54