Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.

В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной

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