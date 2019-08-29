Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной

RT на русском05:58

Песков не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

ТАСС06:18

Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Коммерсантъ05:59

Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву

РБК06:24

В Кремле отказались комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

Говорит Москва05:53

Песков не стал комментировать данные о переводе Сенцова в СИЗО «Лефортово»

РИА Новости06:03

Песков обещал сообщить об обмене пленными с Украиной по мере готовности

Интерфакс06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут остаться без сервисов Google

Флагманские смартфоны Huawei – Mate 30 и Mate 30 Pro – выйдут в продажу без фирменных сервисов Google.
Профиль 07:49
Автоспорт

В Mercedes продлили контракт с Боттасом

Перед началом уик-энда в Спа в Mercedes подтвердили продление контракта с Валттери Боттасом на сезон 2020 года.
F1news.ru 06:20
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Над Волгой около Октябрьска на малой высоте пролетели истребители

ГТРК Самара 10:18
Политика

Рада избрала нового главу МИД Украины

Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Политика

Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
Происшествия

В Ленобласти ищут потерявшуюся в лесу девочку

Известия 12:13
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика

Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Кино

Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Происшествия

Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска

Московский Комсомолец 12:30
Экономика

США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Авто

Компания Great Wall представила пикап P-Series

В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe 04:24
Экономика

«Газпром» запросил еще 540 млрд рублей на мегапроект

Внешэкономбанк готов выделить "Газпрому" еще 538,5 млрд рублей на строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса в Усть-Луге, передает РБК со ссылкой на источник.
Ruposters.ru 11:18
Интернет

YouTube Premium будет бесплатным

Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru 12:23
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Политика

Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах

Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Политика

В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное