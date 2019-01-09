Политика
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДАРоссийская газета07:18
"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российская газета07:18
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Все данные были готовы к передаче в прошлый раз, однако там возникли некоторые разногласия, связанные с передачей данных. Это вопрос логистики. Насколько нам известно, с представителями WADA налажен контакт и понимание, как будет вестись дальнейшая работа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 04:28
с чего всё началось
"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.ТАСС04:51
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