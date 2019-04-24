Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с ЗеленскимLenta.ru 06:40
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 24 апреля.
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В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 06:24
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