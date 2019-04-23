Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Ким Чен Ына во ВладивостокеREGNUM 09:24
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые.
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Армия и оружие
Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов
Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
Обновлено в 20:08
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Украина намерена организовать сборку китайских самолетов Hongdu L-15
Украина намерена организовать в стране производство китайского двухместного учебно-боевого самолета HONGDU L-15.
Обновлено в 06:16
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России
Обновлено в 20:46
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Футбол
В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти
Игрок парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад».
Обновлено в 19:18
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия
МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Израиль впервые применил «ракеты-убийцы» С-300
Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Космос
Олег Кононенко сфотографировал «Самара Арену» из космоса
Самарский космонавт Олег Кононенко, который в очередной для себя раз находится на борту МКС, снова порадовал земляков фотографиями из космоса.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Технологии
Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33