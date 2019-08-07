По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля. Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

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