Политика
В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и ТрампаКоммерсантъ 09:53
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
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Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
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Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Финансы
Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования
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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
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Происшествия
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Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
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Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
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В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир
V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Милан» исключили из еврокубков на сезон
Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
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Транспорт
«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была
Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Культура
Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником
Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска на границу с Сирией
Обновлено в 10:49
Политика
Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами
Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 11:35
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Культура
В Москве пройдет театральный марафон
Обновлено в 03:41
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Политика
ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный
Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Спорт
Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг
Российская легкоатлетка Арина Моисеева получила дисквалификацию за положительный допинг-тест.
Обновлено в 11:49
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
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Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Экономика
Инфляционные ожидания россиян в июне усилились
Инфляционные ожидания населения в июне составили 9,4% против 9,3% месяцем ранее.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
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Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Экономика
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП
Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38