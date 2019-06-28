Политика

В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и ТрампаКоммерсантъ 09:53

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года.
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В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и Трампа

Коммерсантъ09:53

Путин и Трамп договорились изучить помехи расширению торгового обмена России и США

Интерфакс08:21

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20

RT на русском07:50

Песков рассказал о возможных результатах встречи Трампа и Путина

News.ru08:13

Песков рассказал о затронутых на встрече Путина и Трампа вопросах

Известия07:47

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Газета.Ru07:45

Песков после встречи Путина и Трампа: Есть настрой на налаживание диалога

Life.ru08:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Обновлено в 10:58
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Финансы

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Общество

В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир

V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Милан» исключили из еврокубков на сезон

Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
Обновлено в 07:41
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Культура

Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником

Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска на границу с Сирией

Обновлено в 10:49
Политика

Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами

Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 11:35
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Культура

В Москве пройдет театральный марафон

Обновлено в 03:41
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Политика

ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный

Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Спорт

Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг

Российская легкоатлетка Арина Моисеева получила дисквалификацию за положительный допинг-тест.
Обновлено в 11:49
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика

Инфляционные ожидания россиян в июне усилились

Инфляционные ожидания населения в июне составили 9,4% против 9,3% месяцем ранее.
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
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