По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля. Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

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