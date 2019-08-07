Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и ЗеленскогоРИА Новости 05:52
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля. Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
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Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено в 10:25
Кино
Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге
Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Годовая чистая прибыль «Газпром нефти» может вырасти на 9%
EBITDA, по нашим оценкам, увеличилась до 165 млрд руб. (+6% кв/кв, -1% г/г), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1 пп кв/кв до 26%, отразив отрицательный лаг экспортной пошлины, и улучшение параметров демпфирующей составляющей отрицательного акциза во 2К19.
Обновлено в 10:35
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Общество
Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката
Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 11:20
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Авто
УАЗ создаст автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 02:06
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Политика
Украина призвала к смене мирового порядка
Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия.
Обновлено в 01:30
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Авто
Новая Hyundai Sonata в РФ получит лишь один мотор
Компания Hyundai получила в России одобрение типа транспортного средства на седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Футбол
Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Игры
Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4
Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.
Обновлено в 11:30
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26