Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками сообщил о разговоре с российским главой Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Шоу-бизнес Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Гаджеты Samsung презентовала новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10 Напомним, в Galaxy S10 используется другая модель процессора — Exynos 9820, которая производится по 8 нм технологии.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов может сменить клубную обстановку в это лето.

Политика Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики В Центральной избирательной комиссии накануне подготовили капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая заявила, что голодает уже 24 дня, рассказала в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

Происшествия ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах» Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.

Спорт Призовой фонд The International 2019 вырос до $32 миллионов Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 вырос на $1 млн за 8 дней и достиг отметки в $32 млн.

Кино В Москву прилетел Квентин Тарантино Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».

Энергетика Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57 Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Культура Актер Валентин Гафт перенес инсульт Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.

Политика Порошенко вызвали на очередной допрос Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил 7 августа и. о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко в комментарии информационному агентству «Укринформ».

Армия и оружие В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.

Происшествия В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.

Наука Высокая социальная активность поможет избежать старческой деменции Британские ученые обнаружили простой и действенный способ, который позволит затормозить старение мозга после 50 лет.

Политика В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.