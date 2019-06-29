Политика
В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400Газета.Ru 07:54
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Шоу-бизнес
Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
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Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Авто
ТОП-5 авто для молодоженов 2019
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 06:44
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Политика
Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом
Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:18
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Политика
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Россиянки уступили на старте ЧМ по пляжному волейболу
Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова проиграли американской паре Сара Спонцл / Келли Клас в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Германии.
Обновлено в 04:50
Общество
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора
После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Финансы
Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 14:20