В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400Газета.Ru 07:54

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

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