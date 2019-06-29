Политика

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400Газета.Ru 07:54

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков рассказал об условиях контракта по поставкам С-400 Турции

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Песков: контракт по С-400 включает частичную передачу технологий Анкаре

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Песков: контракт по С-400 подразумевает частичную передачу технологий Турции

ТАСС07:18

Песков прокомментировал контракт по поставкам С-400 Турции

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
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Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
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Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
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СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
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Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом

Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:18
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В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

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Обновлено вчера в 19:23
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Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова проиграли американской паре Сара Спонцл / Келли Клас в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Германии.
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Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора

После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
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Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
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Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

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