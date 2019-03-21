Политика
В Кремле рассказали, зачем Назарбаев звонил перед отставкой ПутинуЮжный Федеральный 10:43
О телефонном разговоре президента России Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым официально не сообщалось, так как разговор носил "особый характер". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов
В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Культура
Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой
По печальному совпадению, на 21 марта были назначены похороны певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса.
Обновлено в 10:41
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский назвал приемлемые для него компромиссы по Крыму и Донбассу
Напомним, что согласно опросам, Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%.
Обновлено в 09:56
Музыка
Награды BraVo в области популярной музыки вручат в Кремлевском дворце
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина
Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".
Обновлено вчера в 14:55
Игры
Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store
Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Финансы
Резервный фонд правительства пополнят на 102,8 млрд рублей
Правительство поручило Минфину пополнить резервный фонд правительства на 102,8 млрд рублей неиспользованных бюджетных средств.
Обновлено в 13:34
Общество
Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур
Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.
Обновлено в 03:04
Футбол
Гилерме и Ахметов вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Бельгии
Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 14:25
Политика
Украина ввела новые антироссийские санкции
Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе, которые до этого ввели США, Канада и ЕС.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Футбол
Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара»
Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.
Обновлено в 13:18
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек
Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек.
Обновлено в 11:28
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57