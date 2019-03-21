Политика

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева ПутинуLenta.ru 07:13

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел необходимым заранее проинформировать российского лидера Владимира Путина о своем решении уйти в отставку, которое стало достоянием общественности спустя несколько часов после их телефонного разговора.
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Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметил Песков

РИА Новости07:11

В Кремле заявили, что Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника

Интерфакс07:09

Песков: Назарбаев не советовался с Путиным о кандидатуре преемника

ТАСС07:25

В Кремле объяснили отсутствие стенограммы беседы Путина и Назарбаева

RT на русском08:02

Назарбаев заранее проинформировал Путина о решении уйти в отставку

РБК07:39

Назарбаев предупредил Путина об отставке за несколько часов

Ведомости07:33

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Lenta.ru07:13
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Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Риме на одной из станций метро провалилась ступень эскалатора

Обновлено в 07:56
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Общество

Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей

За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически

Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Воронеже школьник умер на перемене

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Экономика

МТС приняла новую дивидендную политику

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Политика

Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать поставки в Венесуэлу лекарств объёмом по несколько тонн.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Врио главы Калмыкии стал кикбоксер Бату Хасиков

Обновлено вчера в 07:08
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках

Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов, заявляют активисты движения «Пациентский контроль» в Facebook.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Бывший судья саратовского облсуда приговорен к шести годам колонии

Обновлено в 07:45
Авто

Mercedes-Benz выпустит более мощную версию G-Class W464

Известно, что новый Мерседес G-класса с дизельным двигателем обойдется покупателям дешевле, чем внедорожник с бензиновым мотором.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, высказали мнение о своём сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, а ныне тренером Максимом Траньковым.
Обновлено в 03:40
Интернет

Уязвимость в Android позволяет читать чужие сообщения в мессенджерах

Серьезная уязвимость найдена в операционной системе Google Android, она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным.
Обновлено в 08:31
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Культура

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроет пять новых комплексов

Обновлено в 07:30
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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