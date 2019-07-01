Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино КатамадзеRT на русском 06:29
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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с чего всё началось
Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.ТАСС06:33
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