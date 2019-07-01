Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино КатамадзеRT на русском 06:29

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.
ТАСС06:33

Подробнее о событии

В Кремле отреагировали на отказ Катамадзе выступать в России

РИА Новости10:13

В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

RT на русском09:42

Кремль готов разъяснить Нино Катамадзе аспекты обострения отношений РФ и Грузии

Говорит Москва06:26

Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

ТАСС06:33

Песков уличил Катамадзе в незнании политики

Комсомольская правда06:36

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Lenta.ru06:24

Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики

РБК06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Происшествия

Город в Мексике засыпало метровым слоем града

Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В Британии оценили российский беспилотник-сову

Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:03
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Обновлено в 08:14
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Раскрыта стоимость обновленного семиместного кроссовера Mitsubishi Outlander, который в дальнейшем будет доступен российских дилеров.
Обновлено в 10:34
Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика

Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»

В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
Обновлено в 03:20
Наука

Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции

Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Баскетбол

Карасев официально перешел в «Химки»

Обновлено в 08:45
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Общество

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Теннис

Соболенко в двух сетах проиграла Рыбариковой в первом круге Уимблдона

За выход в третий круг соревнований Рыбарикова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США, Q). Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.
Обновлено в 09:26
Футбол

«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контракта

Обновлено в 05:45
Общество

В среду в Москве снова похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное