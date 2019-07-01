Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино КатамадзеRT на русском 06:29

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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с чего всё началось

Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.
ТАСС06:33

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

РИА Новости10:13

В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

RT на русском09:42

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Lenta.ru06:24

Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

ТАСС06:33

Кремль готов разъяснить Нино Катамадзе аспекты обострения отношений РФ и Грузии

Говорит Москва06:26

Песков уличил Катамадзе в незнании политики

Комсомольская правда06:36

Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики

РБК06:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Армия и оружие

Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде

В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 10:44
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Финансы

Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин

Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за прошлогоднее выступление в Самаре

По данным телеканала, в сентябре прошлого года артистка выступила в Самаре на Дне города.
Обновлено в 10:50
Энергетика

ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев

Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Политика

Следствие по делу украинских моряков завершено

Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Хоккей

ЦСКА сообщил о возвращении Киселевича

Обновлено в 09:22
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде

Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Здоровье

В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза

В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено в 11:43
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