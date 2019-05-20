Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по КрымуREGNUM 06:36

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль ответил на заявление Зеленского о Крыме

Газета.Ru10:33

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе и Крыме

РИА Новости09:02

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины

ТАСС05:34

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

RT на русском05:57

Песков отреагировал на заявление Зеленского по Крыму

Аргументы и Факты - Крым05:42

Кремль не намерен обсуждать вопрос принадлежности Крыма

Коммерсантъ05:58

Песков: вопроса по Крыму существовать не может

Московский Комсомолец05:39
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 10:02
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Общество

ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов

В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией

Напомним, на протяжении четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда.
Обновлено в 12:38
Политика

Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в среду, 22 мая, подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский своим призывом к отставке кабмина и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».
Обновлено в 10:58
Политика

В Латвии предложили запретить георгиевские ленты

Партия «Все — Латвии» предложила ввести законодательный запрет использовать георгиевские ленты на собраниях, шествиях, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Обновлено в 05:15
Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Политика

КПРФ предлагает распустить думу Екатеринбурга

Распустить городскую думу Екатеринбурга предлагают местные коммунисты.
Обновлено в 08:41
Происшествия

29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане

Бунт заключенных произошел в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:03
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Россия выступает посредником между США и Ираном, сообщил источник в Ираке

Россия наряду с еще пятью странами выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, заявил РИА Новости близкий к премьер-министру Ирака источник.
Обновлено в 12:45
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
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