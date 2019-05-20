Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по КрымуREGNUM 06:36
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 10:02
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией
Напомним, на протяжении четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда.
Обновлено в 12:38
Политика
Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в среду, 22 мая, подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский своим призывом к отставке кабмина и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».
Обновлено в 10:58
Политика
В Латвии предложили запретить георгиевские ленты
Партия «Все — Латвии» предложила ввести законодательный запрет использовать георгиевские ленты на собраниях, шествиях, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Общество
Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами
Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Политика
КПРФ предлагает распустить думу Екатеринбурга
Распустить городскую думу Екатеринбурга предлагают местные коммунисты.
Обновлено в 08:41
Происшествия
29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане
Бунт заключенных произошел в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:03
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Россия выступает посредником между США и Ираном, сообщил источник в Ираке
Россия наряду с еще пятью странами выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, заявил РИА Новости близкий к премьер-министру Ирака источник.
Обновлено в 12:45
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47