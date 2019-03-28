Политика

В Кремле прокомментировали задержание АбызоваИнтерфакс 05:37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
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Дмитрий Песков
У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 05:44

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