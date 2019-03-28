Политика
В Кремле прокомментировали задержание АбызоваИнтерфакс 05:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
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У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 05:44
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Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
Политика
МИД РФ прокомментировал присутствие российских военных в Венесуэле
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, российские военные имеют право находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением о ВТС.
Обновлено вчера в 19:10
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Ренату Литвинову на новой фотографии перепутали с Аллой Пугачевой
Следует отметить, что Ренату Литвинову заслуженно считают мастером перевоплощений, что только подтверждают эффектные и неожиданные образы, в которых актриса оказывается на фотосессиях и театральных сценах.
Обновлено в 13:12
Политика
Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов
Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18
Спорт
Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 09:52
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду
Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Авто
Ford прекращает производство легковушек в России
Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:15
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года
Обновлено в 09:21