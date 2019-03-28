Политика

Песков прокомментировал обвинения в адрес АбызоваФАН 05:33

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
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Дмитрий Песков
Президент не может выражать свое отношение, потому что любое мнение будет давлением на следствие… Утверждать, что в случае с Абызовым силовые органы вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, неправомерно, это на грани эмоций и схоластики.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 05:33

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Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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