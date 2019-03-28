Песков прокомментировал обвинения в адрес АбызоваФАН 05:33

Президент не может выражать свое отношение, потому что любое мнение будет давлением на следствие… Утверждать, что в случае с Абызовым силовые органы вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, неправомерно, это на грани эмоций и схоластики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.

Политика Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.

Экономика «Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30 Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Авто Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Политика В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Спорт Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Политика ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Здоровье В Минздраве предложили йодировать пищевую соль Представители Министерства Здравоохранения РФ выступили с инициативой йодировать всю соль, которая продаётся в магазинах.

Общество Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.

Политика Совфед одобрил наказание для лидеров ОПГ Действующую ст. 210 УК президент дополнит новой ч. 1.1 – она предусматривает ответственность за «участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ или организованных групп».

Армия и оружие В России появится единая военно-строительная компания «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Экономика Бумаги «Яндекса» могут быть включены в индекс MSCI Russia Бумаги "Яндекса" могут быть включены в индекс MSCI Russia в 2020 году, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Происшествия Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.

Политика Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу» Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".