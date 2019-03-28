Политика
Песков прокомментировал обвинения в адрес АбызоваФАН 05:33
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
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Президент не может выражать свое отношение, потому что любое мнение будет давлением на следствие… Утверждать, что в случае с Абызовым силовые органы вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, неправомерно, это на грани эмоций и схоластики.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 05:33
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Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Спорт
С. Фуркад: причина неудач Мартена в том, что он – важная персона во Франции
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал неудачные выступления своего брата Мартена в минувшем сезоне.
Обновлено в 07:41
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Спорт
Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон
Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Здоровье
В Минздраве предложили йодировать пищевую соль
Представители Министерства Здравоохранения РФ выступили с инициативой йодировать всю соль, которая продаётся в магазинах.
Обновлено в 08:04
Общество
Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году
Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Совфед одобрил наказание для лидеров ОПГ
Действующую ст. 210 УК президент дополнит новой ч. 1.1 – она предусматривает ответственность за «участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ или организованных групп».
Обновлено в 04:00
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика
Бумаги «Яндекса» могут быть включены в индекс MSCI Russia
Бумаги "Яндекса" могут быть включены в индекс MSCI Russia в 2020 году, полагают аналитики "ВТБ Капитала".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51