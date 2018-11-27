Но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду юго-восток.

Введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

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