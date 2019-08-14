Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей неделиПрофиль 11:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.
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В Кремле отреагировали на сокращенную рабочую неделю в России

URA.Ru06:49

В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

ТАСС06:56

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

RT на русском07:45

В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

РИА Новости07:40

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru10:47

Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля

РБК06:55

В Кремле не обсуждали идею о четырёхдневной рабочей неделе

Life.ru06:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Финансы

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Политика

Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Технологии

Замок в смартфоне

Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта.
Обновлено в 14:42
Здоровье

Детские медучреждения Волгоградской области оснащают новой техникой

В помещениях, которые будут оснащены новой техникой, заканчивается ремонт.
Обновлено в 09:08
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Космос

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Космос

Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра

Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:24
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Авто

Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей

Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка

В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Космос

«Дочка» «Инвитро» попытается напечатать мясо в космосе

В сентябре на орбиту доставят клетки, полученные из десны кролика, а также клетки коровы, из которых попытаются напечатать мясо.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Политика

США не планируют размещение ракет в Европе

Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым

Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Ида Галич объявила о беременности

Ида Галич официально подтвердила слухи о беременности, некоторое время назад появившиеся в телеграм-каналах.
Обновлено в 14:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата

Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти

Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины.
Обновлено в 16:43
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна

В регионе ждут очень сильные осадки и уже объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 11 августа в 18:57
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
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