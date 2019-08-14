Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей неделиПрофиль 11:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Финансы
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть
Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Технологии
Замок в смартфоне
Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта.
Обновлено в 14:42
Здоровье
Детские медучреждения Волгоградской области оснащают новой техникой
В помещениях, которые будут оснащены новой техникой, заканчивается ремонт.
Обновлено в 09:08
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Космос
Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра
Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:24
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Космос
«Дочка» «Инвитро» попытается напечатать мясо в космосе
В сентябре на орбиту доставят клетки, полученные из десны кролика, а также клетки коровы, из которых попытаются напечатать мясо.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Ида Галич официально подтвердила слухи о беременности, некоторое время назад появившиеся в телеграм-каналах.
Обновлено в 14:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти
Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины.
Обновлено в 16:43
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна
В регионе ждут очень сильные осадки и уже объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 11 августа в 18:57
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35