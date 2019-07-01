Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с ЗеленскимRT на русском 06:53
В международных отношениях не существует ничего невозможного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Политика
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:32
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Общество
В Барселоне провели перепись крыс в канализации
Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.
Обновлено в 06:54
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Политика
Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа
Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Технологии
«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов
Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен.
Обновлено в 06:41
Наука
Создан недорогой сканер сетчатки глаза
Обновлено в 05:02
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда
«Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 05:41
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Технологии
В Кении скоро начнется коммерческое испытание воздушных шаров Loon
Идея использования воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи, включая доступ к интернету, скоро будет опробована в условиях коммерческой эксплуатации.
Обновлено в 04:00
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40