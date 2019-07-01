Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с ЗеленскимRT на русском 06:53

В международных отношениях не существует ничего невозможного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru06:33

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

RT на русском06:53

Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

ТАСС06:41

Кремль считает необходимым изучить позицию Зеленского до встречи с Путиным

Говорит Москва06:39

Песков: Путин готов к встрече с Зеленским

Вести.Ru06:55

От встречи Путина и Зеленского должен быть результат, заявил Песков

РИА Новости06:25

Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

РБК06:15
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Политика

Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:32
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Общество

В Барселоне провели перепись крыс в канализации

Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.
Обновлено в 06:54
Авто

В России массово отзывают Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Политика

Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа

Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Технологии

«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов

Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен.
Обновлено в 06:41
Наука

Создан недорогой сканер сетчатки глаза

Обновлено в 05:02
Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда

«Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 05:41
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Технологии

В Кении скоро начнется коммерческое испытание воздушных шаров Loon

Идея использования воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи, включая доступ к интернету, скоро будет опробована в условиях коммерческой эксплуатации.
Обновлено в 04:00
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
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