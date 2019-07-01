Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с ЗеленскимRT на русском 06:53

В международных отношениях не существует ничего невозможного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Песков: Путин готов к встрече с Зеленским

Вести.Ru06:55

Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

РБК06:15

Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

ТАСС06:41

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru06:33

От встречи Путина и Зеленского должен быть результат, заявил Песков

РИА Новости06:25

Песков: переговоры Путина и Зеленского не должны стать встречей ради встречи

Интерфакс - Россия06:16

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

RT на русском06:53
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Экономика

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.
Обновлено в 09:07
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Политика

Термокружка Путина стала хитом в Китае

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Технологии

На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей

Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора».
Обновлено в 05:21
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.
Обновлено в 08:14
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Подмосковная станция переливания крови начала работать без выходных

Московская областная станция переливания крови с 1 июля перешла на семидневный режим работы, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 09:10
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Космос

Первых индийских космонавтов поможет подготовить Россия

Космические агентства двух государств – России и Индии – подписали договор на подготовку первых индийских космонавтов российскими специалистами.
Обновлено в 07:51
Футбол

Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Обновлено в 05:30
Политика

Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Гонконге началась новая волна протеста

Обновлено в 08:31
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Германии потерпел крушение вертолет

Обновлено в 08:35
Авто

Fiat представил обновленный Fiat Ducato MY2020

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Теннис

Российская теннисистка Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона

Обновлено в 07:55
Хоккей

Вратарь Судницин перешел в «Авангард»

Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
Интернет

Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Политика

Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании

В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
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