Политика

В Кремле допустили встречу Путина с ЗеленскимИзвестия 06:43

«Понимаете, в международных отношениях нет ничего невозможного», — отметил он. По словам Пескова, российский лидер придерживается прагматизма в международных делах, но «встреча ради встречи», на его взгляд, не нужна. «Нужна встреча ради результата», — сказал представитель Кремля.
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Песков: Путин готов к встрече с Зеленским

Вести.Ru06:55

Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

РБК06:15

Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

ТАСС06:41

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru06:33

В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским

РИА Новости06:25

Песков: переговоры Путина и Зеленского не должны стать встречей ради встречи

Интерфакс - Россия06:16

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

RT на русском06:53
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Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Наука

Квантовая корреляция «нарушила» второе начало термодинамики

В работе под руководством Роберто Серра (Roberto Serra) из Федерального университета ABC в Бразилии ученым удалось экспериментально реализовать систему, в которой происходит кажущееся нарушение второго начала термодинамики из-за влияния квантовых эффектов.
Обновлено 28 июня в 10:58
Космос

Во Владимире пройдёт финальный этап VIII Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»

Все старты пройдут на аэродроме Каменово Камешковского района.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Экономика

«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Музыка

Фестивали на Стрелке в Нижнем Новгороде посетили около 3 тысяч человек

Обновлено в 09:47
Политика

Главред WikiLeaks рассказал, почему арестовали Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон сообщил, что Джулиана Ассанжа арестовали, чтобы не дать ему подготовиться к защите перед слушанием о его экстрадиции в США.
Обновлено в 10:43
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Авто

Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»

Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что готова прибегнуть к ЭКО

Женщина заявила, что готова прибегнуть к процедуре ЭКО.
Обновлено в 09:59
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Политика

Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей

Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия

Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

В мае московский суд приговорил его к полутора годам заключения Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила, пишет МК.
Обновлено в 09:23
Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Обновлено в 08:14
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья

Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:57
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Путина попросили помочь Липецку с экологией

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Политика

Термокружка Путина стала хитом в Китае

Обновлено в 07:50
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