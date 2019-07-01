Политика

В Кремле допустили встречу Путина с ЗеленскимИзвестия 06:43

«Понимаете, в международных отношениях нет ничего невозможного», — отметил он. По словам Пескова, российский лидер придерживается прагматизма в международных делах, но «встреча ради встречи», на его взгляд, не нужна. «Нужна встреча ради результата», — сказал представитель Кремля.
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В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru06:33

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

RT на русском06:53

Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

ТАСС06:41

Песков: Путин готов к встрече с Зеленским

Вести.Ru06:55

В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским

РИА Новости06:25

Песков: переговоры Путина и Зеленского не должны стать встречей ради встречи

Интерфакс - Россия06:16

Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

РБК06:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья

Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.
Обновлено в 10:51
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Петербурге напали на начальника штаба Навального

Обновлено в 11:30
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборах в Австрии

Обновлено в 08:01
Экономика

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Политика

Трамп поздравил премьера Японии с идеально проведенным саммитом G20

Обновлено в 11:32
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей

Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Авто

Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Политика

Следствие по делу украинских моряков завершено

Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Политика

Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Экономика

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Обновлено 29 июня в 03:24
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