Политика
В Кремле допустили встречу Путина с ЗеленскимИзвестия 06:43
«Понимаете, в международных отношениях нет ничего невозможного», — отметил он. По словам Пескова, российский лидер придерживается прагматизма в международных делах, но «встреча ради встречи», на его взгляд, не нужна. «Нужна встреча ради результата», — сказал представитель Кремля.
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Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья
Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.
Обновлено в 10:51
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Петербурге напали на начальника штаба Навального
Обновлено в 11:30
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборах в Австрии
Обновлено в 08:01
Экономика
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta
Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников
Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Авто
Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Политика
Следствие по делу украинских моряков завершено
Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Обновлено 29 июня в 03:24